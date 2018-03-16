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Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки
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Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки 

Уралинформбюро 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Через соцсети.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Березовского района. Он подозревается в развращении 12-летней девочки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, несколько месяцев назад молодой человек начал переписываться в соцсети с несовершеннолетней. Он просил у школьницы интимные фото. Вскоре между ними произошла ссора, и злоумышленник выложил снимки с обнаженной девочкой в группу, где состояли друзья потерпевшей.
Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.
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