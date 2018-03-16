Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки

Через соцсети.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Березовского района. Он подозревается в развращении 12-летней девочки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР , несколько месяцев назад молодой человек начал переписываться в соцсети с несовершеннолетней. Он просил у школьницы интимные фото. Вскоре между ними произошла ссора, и злоумышленник выложил снимки с обнаженной девочкой в группу, где состояли друзья потерпевшей.

Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.