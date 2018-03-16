В Ленобласти мужчина расчленил брата за шутку над мамой

Как пишут «Невские новости», в деревне Аро произошел конфликт между двумя братьями, в ходе которой один из них заявил, что имел физический контакт с матерью оппонента. Оскорбленный кинулся на «шутника» и схватился за нож. Он нанес брату несколько ударов, после чего расчленил тело погибшего.

Свидетели, слышавшие крики из дома, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов с трудом задержали убийцу, так как он оказывал сопротивление.