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В Ленобласти мужчина расчленил брата за шутку над мамой
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В Ленобласти мужчина расчленил брата за шутку над мамой 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», в деревне Аро произошел конфликт между двумя братьями, в ходе которой один из них заявил, что имел физический контакт с матерью оппонента. Оскорбленный кинулся на «шутника» и схватился за нож. Он нанес брату несколько ударов, после чего расчленил тело погибшего.
Свидетели, слышавшие крики из дома, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов с трудом задержали убийцу, так как он оказывал сопротивление.
Ранее житель Ленобласти зарезал свою сожительницу. По версии следствия, 12 марта 2018 года 07 марта 2018 года мужчина находился в гостях у своей сожительницы, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый ударил молодую женщину ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Фото: архив ФедералПресс
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