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Поддельные чекушки
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Поддельные чекушки 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса domsovet.tv  Прокуратурой Судогодского района совместно со специалистами департамента предпринимательства проведены проверки магазинов на выявление и пресечение незаконного оборота этилового спирта.
В ходе проверки установлено, что в магазине «Кузовок» в поселке Вольная Артемовка продавались 23 чекушки с этикетками водки «Озерская» с поддельными акцизными марками.
По результатам вынесенных прокуратурой постановления, полицией района возбуждено уголовное дело. Контрафактная продукция из розничной сети изъята.
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