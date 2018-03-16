Поддельные чекушки

Фото с ресурса domsovet.tv Прокуратурой Судогодского района совместно со специалистами департамента предпринимательства проведены проверки магазинов на выявление и пресечение незаконного оборота этилового спирта.

В ходе проверки установлено, что в магазине «Кузовок» в поселке Вольная Артемовка продавались 23 чекушки с этикетками водки «Озерская» с поддельными акцизными марками.