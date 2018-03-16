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Более 2 тысяч сотрудников полиции будут дежурить на выборах в Калининграде
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Более 2 тысяч сотрудников полиции будут дежурить на выборах в Калининграде 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Более 2 тысяч сотрудников полиции будут дежурить на избирательных участках 18 марта, во время голосования на выборах президента в Калининграде.
«В период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак», — рассказали в МВД.
Сообщается, что также на участках будут присутствовать представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, народные дружинники.
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