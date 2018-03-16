Более 2 тысяч сотрудников полиции будут дежурить на выборах в Калининграде

Более 2 тысяч сотрудников полиции будут дежурить на избирательных участках 18 марта, во время голосования на выборах президента в Калининграде «В период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак», — рассказали в МВД Сообщается, что также на участках будут присутствовать представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, народные дружинники.