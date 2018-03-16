70 преступлений выявлено в сфере здравоохранения РТ

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ намерено задать ряд вопросов к чиновникам минзрава и руководителям медучреждений республики. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

Журналисты поинтересовались, на какой стадии расследование «дела Елены Шишмаревой». «Можно сказать, что активная фаза еще пока не началась, мы работаем по нескольким направлениям. Результаты вы в ближайшее время увидите», —цитирует Сафиуллина «Татар-Информ». При этом он добавил, что к бывшим руководителям Минздрава РТ на данный момент управление вопросов не имеет, но «они могут появиться».

Также Сафиуллин прокомментировал уголовное дело по офтальмологической больнице.

«Могу сказать, что проблемы связаны с операциями, которые проводились в больнице. Это не говорит о том, что мы привлекаем их к уголовной ответственности. У нас пока возникли вопросы. Если они дадут достаточно нормальные вразумительные ответы, я думаю, что проблем не будет», — объяснил Ильдар Сафиуллин.

Всего, по данным МВД по РТ, в 2017 году в Татарстане выявили 2,5 тысяч экономических преступлений. Из них 431 преступление — против государственной власти и интересов государственной службы. Из них по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» — 67, по статье 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств» — одно, по статье 285.3 УК РФ «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» — пять, по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» — 118, по статье 292 УК РФ «Служебный подлог» — 86, по статье 293 УК РФ «Халатность» — пять.