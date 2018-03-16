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Безработный из Жигулевска задержан с пакетом марихуаны
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Безработный из Жигулевска задержан с пакетом марихуаны 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Наркотик мужчина прятал в рукаве дубленки. Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество из собственноручно собранной конопли для личного использования. Сотрудники правоохранительных органов на улице Жигулевска задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В отделении полиции при личном досмотре у мужчины был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Его задержанный прятал в левом рукаве дубленки., сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Экспертищза установила, что в пакете была марихуана массой более 60 гр, что в 10 раз превышает границу незначительного размера для этого наркотика. Это означает, что действия подозреваемого по хранению такого объема марихуаны будут квалифицироваться по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Безработный житель Жигулевска 33-х лет рассказал полицейским, что летом наткнулся в гаражах на дикорастущую коноплю и собрал ее. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В этот раз подозреваемый может лишиться свободы на срок до трех лет.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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