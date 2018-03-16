Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны на Дону

По ее словам, подозреваемые по телефону сообщали ранее покупавшим биологически активные добавки жителям региона, что те якобы были обмануты и могут получить компенсацию в размере 380 тыс. рублей.

Для этого потерпевшим предлагалось оплатить посреднические услуги. Однако после получения оплаты злоумышленники переставали выходить на связь.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они заключены под стражу.