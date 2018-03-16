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Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны на Дону
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Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны на Дону 

АиФ Ростов 16 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Двое подозреваемых в мошенничестве задержаны в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые по телефону сообщали ранее покупавшим биологически активные добавки жителям региона, что те якобы были обмануты и могут получить компенсацию в размере 380 тыс. рублей.
Для этого потерпевшим предлагалось оплатить посреднические услуги. Однако после получения оплаты злоумышленники переставали выходить на связь.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они заключены под стражу.
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