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В США казнен «чулочный душитель»
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В США казнен «чулочный душитель» 

BFM.RU 11 часов назад
Фото: Амител
Приговор в отношении 67-летнего осужденного Карлтона Гэри был приведен в исполнение по решению властей штата Джорджия. Ему сделали смертельную инъекцию. В тюрьме, где содержался преступник, сообщили, что он отказался от последнего ужина, передает РИА Новости.
Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. Обвинители были уверены, что преступник причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.
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