В Омской области канал незаконной миграции иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Омской области.

Пограничники установили, что в 2015 году уроженец Исилькульского района Омской области организовал незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации . Иностранцам ставили фиктивные штампы в документах, дающих право на пересечение границы.

Отметим, что всего в ходе следствия было доказано 2 эпизода преступной деятельности. За эти преступления злоумышленника осудили на 1 год и 6 месяцев.

Однако, находясь в колонии-поселении, он спланировал перемещение на территорию России группы граждан стран Центрально-Азиатского региона, въезд которым на территорию РФ не разрешён по закону. Но их задержали пограничники.