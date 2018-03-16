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В Омской области канал незаконной миграции иностранцев
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В Омской области канал незаконной миграции иностранцев 

АиФ-Омск 16 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Омской области.
Пограничники установили, что в 2015 году уроженец Исилькульского района Омской области организовал незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Иностранцам ставили фиктивные штампы в документах, дающих право на пересечение границы.
Отметим, что всего в ходе следствия было доказано 2 эпизода преступной деятельности. За эти преступления злоумышленника осудили на 1 год и 6 месяцев.
Однако, находясь в колонии-поселении, он спланировал перемещение на территорию России группы граждан стран Центрально-Азиатского региона, въезд которым на территорию РФ не разрешён по закону. Но их задержали пограничники.
Организатору канала незаконной миграции суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 3 месяца с отбыванием срока в колонии строго режима. Остальные члены организованной группы приговорены к 2 годам 2 месяцам, 1 году 2 месяцам, и 10 месяцам, соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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