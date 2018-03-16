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Бывшему главе Городищенского района не смягчили приговор
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Бывшему главе Городищенского района не смягчили приговор 

АиФ Волгоград 16 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Бывший глава Городищенского района Волгоградской области Сергей Мамонтов в сентябре 2017 года получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей, однако решил обжаловать решение суда, но не смог.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, областной суд оставил приговор Городищенского суда без изменения. Добавим, что кроме штрафа и лишения свободы его наказали тем, что запретили работать в органах госвласти в течение трех лет. Напомним, с мая 2011 по декабрь 2014 год по указаниям Мамонтова сотрудниками администрации изготавливались поддельные документы от имени бывших глав сельсовета о предоставлении земельных участков в Царицынском сельском поселении в частную собственность, которые впоследствии чиновник продавал.
В результате из муниципальной собственности выбыло 24 участка стоимостью свыше трех с половиной миллионов рублей. За предоставление земли в Царицынском сельском поселении Мамонтов получил 1,2 миллиона рублей взяток.
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