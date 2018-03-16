Сумку с 2 млн руб. украли из машины женщины на востоке Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.

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