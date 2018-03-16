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Сумку с 2 млн руб. украли из машины женщины на востоке Москвы
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Сумку с 2 млн руб. украли из машины женщины на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
В столичном районе Косино-Ухтомский неизвестные украли из автомобиля сумку с деньгами, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Днем 15 марта в полицию обратилась приезжая из Ярославской области, которая сообщила, что ее обворовали. «Как выяснили сотрудники, на парковке торгового центра на ул. Святоозерская неизвестный разбил стекло в автомобиле Opel и похитил из салона сумку с денежными средствами. Материальный ущерб составил около 2 млн руб.», — сказали в ведомстве.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
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