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Советский районный суд Рязани сменил адрес 

АиФ Рязань 16 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
Советский районный суд Рязани сменил адрес места нахождения, сообщает пресс-служба райсуда. Судебный орган будет располагаться по адресу Московское шоссе, 16, к. l (остановка «Рязанская таможня»).
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