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В Ростовской области мошенники предлагали огромные компенсации за покупку БАДов
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В Ростовской области мошенники предлагали огромные компенсации за покупку БАДов 

Ростовские Вести 16 марта 2018
Сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Ростовской области двоих подозреваемых в мошенничестве на территории региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Задержанные заключены под стражу. Злоумышленники рассказывали по телефону покупателям БАДов (приобретавших их ранее), что те были обмануты. А для того чтобы получить компенсацию в 380 тысяч рублей, потерпевшим предлагали оплатить посреднические услуги. Однако после получения денег фигуранты не выходили на связь. В ходе обысков полицейские изъяли банковские карты, три мобильных телефона, два ноутбука, планшет и восемь сим-карт.
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