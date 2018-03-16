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СК возбудил дело в отношении жителя Березовского, развращавшего школьницу
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СК возбудил дело в отношении жителя Березовского, развращавшего школьницу 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, молодой человек 1997 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ («развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Стоит отметить, что санкция части 2 статьи 135 УК РФ в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Несколько месяцев назад молодой человек вступил в переписку через социальную сеть со своей знакомой несовершеннолетней девочкой и попросил ее выслать фото в обнаженном виде. После ссоры он разместил имеющиеся у него интимные фотоснимки в группе социальной сети, где состояли друзья потерпевшей.
Фото Евгения Поторочина
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