Глава челябинской управляющей компании вернула в казну 60 млн рублей неуплаченных налогов 

Дочь первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова Юлия Александрова, являющаяся директором управляющей компании (УК) «Челябинск-Сити», вернула налоговикам 58,7 млн руб. неуплаченных налогов, сообщает URA.RU В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что с 2014 по 2015 год Александрова предоставляла заведомо ложную информацию, которая позволила занизить сумму налога на добавленную стоимость в ее фирме.
В результате на Александрову возбудили уголовное дело. Однако после полного возмещения ущерба, причиненного бюджету страны, уголовное преследование прекратили.