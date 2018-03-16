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Глава челябинской управляющей компании вернула в казну 60 млн рублей неуплаченных налогов
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Глава челябинской управляющей компании вернула в казну 60 млн рублей неуплаченных налогов 

Rambler News Service 23 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Дочь первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова Юлия Александрова, являющаяся директором управляющей компании (УК) «Челябинск-Сити», вернула налоговикам 58,7 млн руб. неуплаченных налогов, сообщает URA.RU  В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что с 2014 по 2015 год Александрова предоставляла заведомо ложную информацию, которая позволила занизить сумму налога на добавленную стоимость в ее фирме.
В результате на Александрову возбудили уголовное дело. Однако после полного возмещения ущерба, причиненного бюджету страны, уголовное преследование прекратили.
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