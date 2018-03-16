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Дерзкий, как пуля резкий: в Кургане 14-летнего подростка будут судить за грабеж
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Дерзкий, как пуля резкий: в Кургане 14-летнего подростка будут судить за грабеж 

45.ru 16 марта 2018
Фото: 45.ru
Завершено расследование уголовного дела против 14-летнего подростка, обвиняемого в грабеже.
— По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый, находясь днем на улице Зорге в Кургане, попросил у незнакомого ему мальчика сотовый телефон, чтобы позвонить маме. После звонка подросток толкнул хозяина телефона в грудь и, забрав сотовый, побежал прочь. Догнать злоумышленника 12-летнему мальчику не удалось. Похищенный мобильник подросток продал, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.
Уголовное дело будет направлено в суд. Во время следствия подозреваемый свою вину признал и раскаялся.
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