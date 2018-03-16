Рязанский суд освободил женщину, приговоренную к семи годам колонии за убийство агрессивного мужа

Рязанский областной суд смягчил наказание женщине, которую признали виновной в убийстве супруга.

Первоначально обвиняемой назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Однако после переквалификации обвинения женщину освободили, сообщает

официальный сайт

Рязанского областного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года между осужденной и ее мужем после распития алкогольных напитков у себя дома возникла ссора. «На почве ревности муж осужденной, неоднократно избивавший ее ранее, схватил жену за волосы, повалил на пол и начал бить руками, нанося множественные удары по жизненно важным органам», — говорится в пресс-релизе.

Женщина, «пытаясь защититься, взяла со стола подвернувшийся под руку нож и нанесла несколько ударов в ногу супруга, причинив ему легкий вред здоровью». Однако тот избиения не прекратил. Мужчина продолжил наносить женщине удары по голове, повлекшие телесные повреждения в виде перелома носа, кровоподтеков и отеков мягких тканей на лице и на затылке (это подтверждено проведенной впоследствии экспертизой).

В целях самообороны женщина еще раз ударила ножом потерпевшего, который был физически намного сильнее ее. На этот раз мужчина получил ранение в области грудной клетки, упал на пол и скончался на месте.

Районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По этой статье ей грозило наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Российская Фемида назначила женщине наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима . Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей.

После подачи апелляции уголовное дело повторно рассмотрел Рязанский областной суд. Он переквалифицировал действия осужденной с ч. 1 ст. 105 ("Убийство") на ч. 1. ст. 108 ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны") УК РФ

Теперь женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев. Однако в связи с поглощением этого наказания отбытым сроком содержания под стражей осужденная была освобождена. Также суд снизил суммы по удовлетворенным гражданским искам потерпевших о взыскании морального вреда до одного миллиона рублей.

Решение суда вступило в законную силу.