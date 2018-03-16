В Ставрополе мужчина стал жертвой ошибки фельдшера скорой помощи 

Ставропольский фельдшер вовремя не госпитализировал пациента, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Утром 11 июля 2016 года жителю города, в связи с плохим состоянием, вызвали скорую помощь. Приехавший фельдшер поставил диагноз «Гипертонический криз», выписал лекарства и уехал. Мужчина не был госпитализирован.
Вечером состояние 55-летнего ставропольца ухудшилось, он впал в кому и умер в реанимации.
Сейчас в отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи сообщили, что если бы мужчину вовремя доставили в больницу, смерти можно было избежать.