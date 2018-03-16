Ещё
Ипатовские полицейские задержали организатора наркопритона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Ипатовские полицейские задержали организатора наркопритона 

АиФ Ставрополье 16 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
В Ставропольском крае пресечена деятельность наркопритона. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Правоохранители Ипатовского городского округа обнаружили наркопритон в доме 40-летнего местного жителя.
В помещении найдены металлические сковородки с остатками наркотиков. Владелец дома рассказал, что сдавал знакомым помещение для приготовления и употребления запрещенных веществ.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Минводах местный житель украл неисправный трактор Во Владикавказе женщина задолжала знакомой более 300 тысяч рублей В Ставрополе целительница сняла порчу за 330 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН144
Британский МИД анонсировал ответ130
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
В Госдуме оценили заявление Порошенко37
Фанаты с трудом узнали Пугачеву30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение