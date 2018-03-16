Ипатовские полицейские задержали организатора наркопритона

Ставропольском крае пресечена деятельность наркопритона. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Правоохранители Ипатовского городского округа обнаружили наркопритон в доме 40-летнего местного жителя.

В помещении найдены металлические сковородки с остатками наркотиков. Владелец дома рассказал, что сдавал знакомым помещение для приготовления и употребления запрещенных веществ.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.