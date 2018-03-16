Директор предприятия в Югре подозревается в уклонении от уплаты налогов на 253 млн рублей

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО — Югре) возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 253 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону. "Следственными органами СК РФ по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего директора коммерческого предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В ходе проверок подозреваемый признал претензии и добровольно в полном объеме перечислил в государственную казну сумму недоимки по налогу, в том числе штрафы и пени", — говорится в сообщении. По данным ведомства, директор предприятия с 2012 по 2013 год уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 253 миллионов рублей.