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Директор предприятия в Югре подозревается в уклонении от уплаты налогов на 253 млн рублей
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Директор предприятия в Югре подозревается в уклонении от уплаты налогов на 253 млн рублей 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО — Югре) возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 253 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего директора коммерческого предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В ходе проверок подозреваемый признал претензии и добровольно в полном объеме перечислил в государственную казну сумму недоимки по налогу, в том числе штрафы и пени", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, директор предприятия с 2012 по 2013 год уклонился от уплаты в бюджет государства налогов на общую сумму свыше 253 миллионов рублей.
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