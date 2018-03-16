В Адыгее осуждены участники преступной группы, причастные к хищению около 10 миллионов рублей

Расследование этого уголовного дела осуществляли сотрудники следственного подразделения отдела МВД России по городу Майкопу . Ими установлено, что руководители и сотрудники одной из фирм, занимающихся продажей мебели, разработали схему мошеннических действий. В ходе ее реализации они похищали денежные средства клиентов, а также банковской структуры, выдающей кредиты на приобретение мебели.

Проведенными оперативными и следственными мероприятиями удалось доказать, что в период с ноября 2013 года по март 2014 года участники группы оформили около 100 фиктивных кредитных договоров, якобы на приобретение мебели третьими лицами. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 10 миллионов рублей.

Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с позицией обвинения и назначил одному из организаторов преступной группы наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Еще один подсудимый также осужден к реальному лишению свободы на 4 года, а двое других — к такому же сроку, но условно.