Полицейские Казани обнаружили и ликвидировали нарколабораторию

12 марта в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Сыртлановой неизвестный мужчина выращивает марихуану. При проведении проверочных мероприятий по указанному в сообщении адресу полицейские обнаружили, что в двухкомнатной квартире организована лаборатория по выращиванию и культивированию конопли.

Помещения комнат были оборудованы специальными техническими устройствами, поддерживающими на требуемом уровне влажность, освещение и температуру. В ходе обыска оперативниками изъяты свертки из изоленты, фольга, полимерные перчатки и электронные весы. В общей сложности обнаружено и изъято более 20 кустов конопли высотой примерно 50-80см, порядка 260 упакованных свертков с уже высушенным наркотическим веществом марихуаной и контейнеры с подготовленным для фасовки запрещенным веществом.

Полицейские установили, что подпольную лабораторию организовал 37-летний казанец. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2014 году был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

По результатам заключения экспертизы масса изъятого наркотика в высушенном виде составила более 1 кг, что согласно действующему законодательству, является крупным размером.

В отделе полиции «Горки» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Комментарий: Мария Киямутдинова начальник пресс-службы УМВД России по г. Казани + Видео