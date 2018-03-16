В Ступине объявили план «Перехват» после вооруженного нападения на мужчину

План «Перехват» объявили в городском округе Ступино для задержания лиц, причастных к нападению на мужчину в поселке Малино , сообщил Ступинскому информагентству источник в ОМВД России по городскому округу Ступино.

«Со вчерашнего дня (с 15 марта — ред.) в городском округе Ступино действует план «Перехват». В соответствии с ним сотрудники ОМВД России по городскому округу Ступино разыскивают машину с двумя мужчинами, связанную с преступлением, совершенным накануне 15 марта. В рамках плана «Перехват» отрабатываются дороги, жилой и нежилой сектор, проводится досмотр автомобилей», — сказал источник в ОМВД.

Пятнадцатого марта мужчина ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Из машины вышли трое неизвестных в масках, угрожая предметом похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Мужчина оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения, а также смертельное огнестрельное ранение одному из нападавших. После этого двое нападавших скрылись на своем автомобиле.

По данным агентства, пострадавший был госпитализирован с ранениями бедра и живота. Опознать убитого пока не удалось. Известно, что ему 25-30 лет, и он славянской внешности.