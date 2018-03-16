Ещё
В Подмосковье при нападении на водителя один из грабителей застрелил своего сообщника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Подмосковье при нападении на водителя один из грабителей застрелил своего сообщника 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные грабители в масках напали на водителя в Ступинском районе Подмосковья, похитив у него 200 тыс. рублей. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, водитель оказал сопротивление, в результате чего нападавшие открыли стрельбу, жертвой которой стал один из них.
"15 марта мужчина ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Из машины вышли трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет. Они проникли в салон автомобиля и открыто похитили денежные средства в размере 200 тыс. рублей", — сообщила Врадий.
Мужчина оказал сопротивление грабителям, в ответ на что один из нападавших начал стрелять, ранив водителя и одного из своих сообщников, который от полученного ранения скончался. После этого двое других нападавших скрылись.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают личности нападавших. По факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств начата проверка.
ТАСС: последние новости
СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком В Польше вышел из тюрьмы человек, отсидевший 18 лет за убийство, которого не совершал Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН144
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
Британский МИД анонсировал ответ117
В Госдуме оценили заявление Порошенко35
Фанаты с трудом узнали Пугачеву30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение