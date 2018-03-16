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В Псковской области полицией пресечена деятельность преступного сообщества
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В Псковской области полицией пресечена деятельность преступного сообщества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изобличены злоумышленники, которые с использованием Интернета распространяли наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах.
Установлено, что основой деятельности этой группы лиц являлись бесконтактный способ незаконного сбыта наркотиков через тайники, а также активное использование Интернета и электронной платежной системы. Как уже сообщалось, из незаконного оборота было изъято свыше 430 граммов синтетических наркотиков, так называемых солей и спайсов, что эквивалентно более двум тысячам средних разовых доз.
В настоящее время полицейские продолжают работу по изобличению данного организованного преступного сообщества. Задержаны еще двое его участников. Так, в ходе личного досмотра у 32-летнего гражданина изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков, кассовый чек, свидетельствующий о транзакции неустановленному абоненту 100 тысяч рублей. А по месту жительства задержанной 32-летней женщины проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около 500 граммов, что соответствует особо крупному размеру, и 550 тысяч рублей. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД произведены осмотры более пятидесяти «тайников — закладок», в которых находились наркотические вещества.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в отношении 13 лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты арестованы. Расследование продолжается.
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