В Псковской области полицией пресечена деятельность преступного сообщества

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изобличены злоумышленники, которые с использованием Интернета распространяли наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что основой деятельности этой группы лиц являлись бесконтактный способ незаконного сбыта наркотиков через тайники, а также активное использование Интернета и электронной платежной системы. Как уже сообщалось, из незаконного оборота было изъято свыше 430 граммов синтетических наркотиков, так называемых солей и спайсов, что эквивалентно более двум тысячам средних разовых доз.

В настоящее время полицейские продолжают работу по изобличению данного организованного преступного сообщества. Задержаны еще двое его участников. Так, в ходе личного досмотра у 32-летнего гражданина изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков, кассовый чек, свидетельствующий о транзакции неустановленному абоненту 100 тысяч рублей. А по месту жительства задержанной 32-летней женщины проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около 500 граммов, что соответствует особо крупному размеру, и 550 тысяч рублей. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД произведены осмотры более пятидесяти «тайников — закладок», в которых находились наркотические вещества.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в отношении 13 лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты арестованы. Расследование продолжается.