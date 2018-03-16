Житель Красноярского края направил в лицо школьника пистолет с целью наживы

В Шушенском районе Красноярского края на старшеклассника было совершено вооруженное нападение. Мальчику угрожали оружием, чтобы он отдал деньги.

Как сообщают в Следственном комитете по краю, нападение было совершено 11 марта 2018 года в вечернее время. 20-летний студент сельскохозяйственного колледжа, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на школьника из 11 класса. Чтобы напугать подростка, нападавший направил ему в лицо пневматический пистолет. Злоумышленник потребовал отдать ему деньги, однако у школьника их не оказалось. В итоге горе-грабитель ушел ни с чем.

За данное преступление обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.