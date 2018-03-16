В Перми задержана банда дерзких телефонных мошенников

Сотрудники полиции задержали в Перми банду, состоящую из четырёх молодых человек, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Задержанным от 22 до 30 лет. Они звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками. После этого псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми заедут якобы их знакомые.

Доказана причастность задержанных к четырём эпизодам противоправной деятельности. Сейчас оперативники устанавливают весь круг потерпевших. Если кто-то стал жертвой указанных на фото лиц, обращайтесь по телефонам: (342) 218-80-75, (342) 246-83-77.