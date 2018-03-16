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В Перми задержана банда дерзких телефонных мошенников
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В Перми задержана банда дерзких телефонных мошенников 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники полиции задержали в Перми банду, состоящую из четырёх молодых человек, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Задержанным от 22 до 30 лет. Они звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками. После этого псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми заедут якобы их знакомые.
«Введённые в заблуждение потерпевшие передавали злоумышленникам крупные суммы денег, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — Сумма ущерба составляла от 8 до 150 тысяч рублей».
Доказана причастность задержанных к четырём эпизодам противоправной деятельности. Сейчас оперативники устанавливают весь круг потерпевших. Если кто-то стал жертвой указанных на фото лиц, обращайтесь по телефонам: (342) 218-80-75, (342) 246-83-77.
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