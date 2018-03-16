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Двух мужчин экстрадировали из России за крупное хищение в Казахстане
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Двух мужчин экстрадировали из России за крупное хищение в Казахстане 

РИА Новости 16 марта 2018
АЛМА-АТА, 16 мар — РИА Новости. Два гражданина Казахстана, подозреваемые в хищениях бюджетных средств на сумму около 322 миллионов тенге (около 1 миллиона долларов), экстрадированы из России на родину, сообщила в пятницу пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики.
"В марте 2018 года из Российской Федерации в Республику Казахстан экстрадированы два гражданина Казахстана, разыскиваемые Службой экономических расследований комитета за хищение бюджетных средств…, которые после совершения преступления скрылись на территории России", — говорится в пресс-релизе комитета.
По данным ведомства, похищенные бюджетные средства были выделены в рамках реализации программы по формированию региональных продовольственных стабилизационных фондов Западно-Казахстанской области, а также на строительство водоочистных сооружений в городе Атырау.
В результате проведенных в 2017 году совместных с сотрудниками правоохранительных органов России оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны и помещены под стражу.
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