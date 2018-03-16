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Бездомный на севере Москвы придушил женщину пакетом ради сумки с 1 тыс. руб.
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Бездомный на севере Москвы придушил женщину пакетом ради сумки с 1 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину возле станции метро «Речной вокзал», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Как рассказали в столичном главке, утром 15 марта в службу «02» обратилась гражданка 1959 г. рождения, которая сообщила, что на ул. Фестивальная, д. 13 на нее напал неизвестный. «Злоумышленник подошел к женщине сзади, повалил ее на землю, накинул на голову полиэтиленовый пакет и начал душить, после чего отобрал у потерпевшей сумку с личными вещами и 1 тыс. руб. Материальный ущерб составил около 4 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.
«По горячим следам» на ул. Фестивальная, д. 9 сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали безработного гражданина 1986 г. рождения, не имеющего в Москве определенного места жительства. Мужчину изобличили в содеянном, против него возбудили уголовное дело о разбое.
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