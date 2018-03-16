Бездомный на севере Москвы придушил женщину пакетом ради сумки с 1 тыс. руб.

Как рассказали в столичном главке, утром 15 марта в службу «02» обратилась гражданка 1959 г. рождения, которая сообщила, что на ул. Фестивальная, д. 13 на нее напал неизвестный. «Злоумышленник подошел к женщине сзади, повалил ее на землю, накинул на голову полиэтиленовый пакет и начал душить, после чего отобрал у потерпевшей сумку с личными вещами и 1 тыс. руб. Материальный ущерб составил около 4 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.