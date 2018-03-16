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Полиция Челябинска ищет очевидцев избиения собаки, у которой отнялись лапы
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Полиция Челябинска ищет очевидцев избиения собаки, у которой отнялись лапы 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Полиция Курчатовского района ищет очевидцев жестокого обращения с собакой, после которого у животного отнялись задние лапы, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Происшествие случилось 3 декабря 2017 года, около 19 часов, у жилого дома по улице 40 лет Победы. 30-летний злоумышленник нанёс прохожему тупую травму головы, причинив ему вред здоровью средней степени тяжести. Это стало причиной длительного расстройства здоровья мужчины. В результате стражи правопорядка возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Хулиганы грозит до трёх лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Кроме того, по заявлению потерпевшего, в ходе конфликта подозреваемый причинил повреждения собаке породы «мопс». В результате у животного отнялись задние лапы. Первоначально было отказано в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным, но оно отменено заместителем прокурора Курчатовского района, — уточнили в УМВД по Челябинску. — Полицейские продолжают опрос очевидцев с целью установления всех обстоятельств произошедшего».
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