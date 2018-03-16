Полиция Челябинска ищет очевидцев избиения собаки, у которой отнялись лапы

Полиция Курчатовского района ищет очевидцев жестокого обращения с собакой, после которого у животного отнялись задние лапы, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

Происшествие случилось 3 декабря 2017 года, около 19 часов, у жилого дома по улице 40 лет Победы. 30-летний злоумышленник нанёс прохожему тупую травму головы, причинив ему вред здоровью средней степени тяжести. Это стало причиной длительного расстройства здоровья мужчины. В результате стражи правопорядка возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Хулиганы грозит до трёх лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.