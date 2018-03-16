Педагога из детсада под Красноярском подозревают в нанесении побоев ребенку 

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении педагога-дефектолога детского сада № 7 из Дивногорска Красноярского края, которая подозревается в систематическом избиении пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета в пятницу.
"По предварительной версии следствия, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, более точное время следствием не установлено, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 7» во время занятий систематически наносила побои 5-летнему воспитаннику", — сообщает ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас проверяется, не избивала ли педагог других воспитанников.