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Глава СКР взял на контроль дело о смерти подростка в донской больнице
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Глава СКР взял на контроль дело о смерти подростка в донской больнице 

АиФ Ростов 23 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти подростка в больнице в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба СКР, Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь к ответственности всех причастных к нему лиц.
Напомним, 2 марта его тело 13-летнего подростка с признаками суицида было обнаружено в туалете ЦГБ Каменска-Шахтинского.
По данным следствия, в больницу школьника поместила инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каменский» для медосвидетельствования перед отправкой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Как сообщалось ранее, акт о помещении подростка в специализированное учреждение для несовершеннолетних сотрудница МВД в нарушение законодательства составила, не установив факт его безнадзорности и не реагируя на его возражения.
В связи с этим в отношении инспектора ПДН возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Кроме того, по факту смерти школьника организованы две доследственные проверки на предмет доведения его до самоубийства и возможной халатности медработников, допустивших гибель несовершеннолетнего в больнице.
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