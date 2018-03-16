Глава СКР взял на контроль дело о смерти подростка в донской больнице

Как сообщает пресс-служба СКР, Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь к ответственности всех причастных к нему лиц.

Напомним, 2 марта его тело 13-летнего подростка с признаками суицида было обнаружено в туалете ЦГБ Каменска-Шахтинского

По данным следствия, в больницу школьника поместила инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каменский» для медосвидетельствования перед отправкой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, акт о помещении подростка в специализированное учреждение для несовершеннолетних сотрудница МВД в нарушение законодательства составила, не установив факт его безнадзорности и не реагируя на его возражения.

В связи с этим в отношении инспектора ПДН возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме того, по факту смерти школьника организованы две доследственные проверки на предмет доведения его до самоубийства и возможной халатности медработников, допустивших гибель несовершеннолетнего в больнице.