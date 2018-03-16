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Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу
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Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу 

Уралинформбюро 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Обратившись в Верховный суд.
Верховный суд РФ оставил без изменения приговор магнитогорцу, который зарубил человека топором. Мужчина проведет в колонии строгого режима 16,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
Преступление было совершено в сентябре 2015 года. 47-летний мужчина не хотел возвращать 1,2 миллиона рублей за купленную у знакомого квартиру. Обманом он вывез потерпевшего в Башкирию и зарубил его в лесу. Труп спрятал в овраге. Расправа происходила на глазах сожительницы злоумышленника.
Подсудимый избавился от вещей убитого в Магнитогорске. Спустя полгода женщина сообщила о преступлении в полицию. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ноготь убитого и фрагменты его вещей.
Магнитогорец вину не признал. Он утверждает, что в день убийства не уезжал из города.
1 ноября 2017 года коллегия присяжных заседателей признала его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Челябинский облсуд вынес приговор 17 ноября. Мужчина не согласился с вердиктом и безуспешно пытался обжаловать его в Верховном суде.
Ранее по теме: Зарубивший знакомого магнитогорец сел на 16 лет
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