Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу

Обратившись в Верховный суд.

Преступление было совершено в сентябре 2015 года. 47-летний мужчина не хотел возвращать 1,2 миллиона рублей за купленную у знакомого квартиру. Обманом он вывез потерпевшего в Башкирию и зарубил его в лесу. Труп спрятал в овраге. Расправа происходила на глазах сожительницы злоумышленника.

Подсудимый избавился от вещей убитого в Магнитогорске . Спустя полгода женщина сообщила о преступлении в полицию. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ноготь убитого и фрагменты его вещей.

Магнитогорец вину не признал. Он утверждает, что в день убийства не уезжал из города.

1 ноября 2017 года коллегия присяжных заседателей признала его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Челябинский облсуд вынес приговор 17 ноября. Мужчина не согласился с вердиктом и безуспешно пытался обжаловать его в Верховном суде.

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