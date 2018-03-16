Убив одну жену, житель Сямжи пытался зарезать и вторую супругу

Пятнадцать ударов ножом нанес бывшей супруге 35-летний житель Сямжи. Женщина чудом выжила, а мужчина оказался на скамье подсудимых.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета , трагедия произошла около 9 утра 6 марта. Женщина проживала в бытовом вагончике на пилораме, где и работала. В то утро к ней пришел бывший муж и устроил скандал. В пылу ссоры мужчина схватил лежавший на столе нож и стал ударять им 32-летнюю экс-супругу. Медики насчитали на теле пострадавшей 15 колото-резанных ран. На шум прибежали другие работники предприятия, которые и спали женщину. Испугавшись ответственности, нападавший сбежал.

Задержали его быстро, а недалеко от места происшествия нашли и нож. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», его арестовали. Выяснилось также, что ранее подозреваемый был судим: он зарезал свою первую жену. Расследование продолжается.