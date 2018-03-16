Директор челябинской «управляйки» недоплатила налоговой почти 60 миллионов 

По данным следствия, в 2014–2015 годах она представила в налоговые органы ложную информацию, что позволило неверно исчислить сумму НДС и налога на прибыль. В итоге женщина недоплатила 58,7 миллиона рублей
Позже директор компании в полном объеме возместила ущерб, причиненный бюджетной системе России. Уголовное дело в отношении нее прекращено.
Как ранее писал «ФедералП ресс», чтобы избавиться от уголовного преследования, предприниматель из Магнитогорска вернул налоговикам 10 миллионов рублей.
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