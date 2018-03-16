Экс-директора великолукского предприятия могут судить за невыплату зарплаты

Прокуратура Великолукского района провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате зарплаты 18-ти бывшим работниками предприятия на общую сумму более 900 тыс. рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в Великолукский межрайонный следственный отвел СУСК РФ по Псковской для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего руководителя предприятия.

Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры района.