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Экс-директора великолукского предприятия могут судить за невыплату зарплаты
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Экс-директора великолукского предприятия могут судить за невыплату зарплаты 

АиФ Северо-запад 9 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Великолукского района провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате зарплаты 18-ти бывшим работниками предприятия на общую сумму более 900 тыс. рублей.
В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в Великолукский межрайонный следственный отвел СУСК РФ по Псковской для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего руководителя предприятия.
Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры района.
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