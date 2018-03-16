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В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту инсценировки разбойного нападения на инкассатора
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В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту инсценировки разбойного нападения на инкассатора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району обратился инкассатор с сообщением о разбойном нападении и хищении крупной суммы денежных средств. Мужчина сообщил, что на него напал неизвестный, который брызнув в лицо газом из баллончика, похитил сумку, в которой находилось около двух миллионов рублей.
По данным следствия, инкассатор и его знакомый инсценировали разбойное нападение, с целью хищения денег. В результате оперативно-следственных мероприятий оба участника преступления задержаны сотрудниками полиции. Похищенные деньги изъяты полицейскими в полном объеме и возвращены законным владельцам.
Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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