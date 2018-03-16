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Житель Омска продавал мусор под видом запчастей для автомобилей
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Житель Омска продавал мусор под видом запчастей для автомобилей 

АиФ-Омск 9 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Омске завершилось расследование в отношении 24-летного Кирилла Василенко. Его обвиняют в мошенничестве.
Следствие установило, что летом 2015 года Василенко опубликовал в Интернете объявление о продаже автоматической коробки передач для автомобиля. Стоимость запчасти он оценил в 18 тысяч рублей.
После к нему обратился покупатель, они обсудили все условия сделки. Но Василенко отправил покупателю посылку, которая содержала строительный мусор. Таким же способом злоумышленник способом «продал» автозапчасти двум другим покупателям на сумму 32 и 62 тысяч рублей соответственно.
Уголовное дело в отношении Василенко направят в Центральный районный суд Омска.
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