Житель Омска продавал мусор под видом запчастей для автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Омске завершилось расследование в отношении 24-летного Кирилла Василенко. Его обвиняют в мошенничестве.

Следствие установило, что летом 2015 года Василенко опубликовал в Интернете объявление о продаже автоматической коробки передач для автомобиля. Стоимость запчасти он оценил в 18 тысяч рублей.

После к нему обратился покупатель, они обсудили все условия сделки. Но Василенко отправил покупателю посылку, которая содержала строительный мусор. Таким же способом злоумышленник способом «продал» автозапчасти двум другим покупателям на сумму 32 и 62 тысяч рублей соответственно.

Уголовное дело в отношении Василенко направят в Центральный районный суд Омска.