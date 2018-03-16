Ещё
Двадцать пять килограммов марихуаны обнаружили инспекторы ГИБДД в машине у жителя Калининграда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двадцать пять килограммов марихуаны обнаружили инспекторы ГИБДД в машине у жителя Калининграда 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
В результате операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств инспекторы отдельного батальона ГИБДД задержали в Калининграде 44-летнего водителя легкового автомобиля, который перевозил крупную партию марихуаны.
Из салона и багажника автомобиля полицейские изъяли 120 упакованных под вакуумом пакетов с запрещенным веществом общей массой 25 килограммов.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининграду устанавливают происхождение марихуаны.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту инсценировки разбойного нападения на инкассатора В Новгородской области полицейские задержали организованную группу автомобильных воров из Тверской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе141
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»264
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской153
ЕС осудил строительство Крымского моста110
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение