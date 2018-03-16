Двадцать пять килограммов марихуаны обнаружили инспекторы ГИБДД в машине у жителя Калининграда

В результате операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств инспекторы отдельного батальона ГИБДД задержали в Калининграде 44-летнего водителя легкового автомобиля, который перевозил крупную партию марихуаны. Из салона и багажника автомобиля полицейские изъяли 120 упакованных под вакуумом пакетов с запрещенным веществом общей массой 25 килограммов. Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининграду устанавливают происхождение марихуаны.