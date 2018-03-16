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Пермские оперативники задержали членов организованной группы, причастных к серии телефонных мошенничеств
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Пермские оперативники задержали членов организованной группы, причастных к серии телефонных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Перми задержали четырех жителей краевого центра в возрасте от 22 до 30 лет, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Их жертвами становились пожилые люди. Мужчины звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками. Псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми позже заедут якобы их знакомые. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали злоумышленникам крупные суммы денег. В каждом случае ущерб составлял до 150 тысяч рублей.
В настоящий момент полицейские доказали причастность группы к четырём эпизодам противоправной деятельности. Задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Оперативники продолжают работу по установлению всего круга потерпевших.
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