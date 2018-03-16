Дзержинец проведет 12 лет в колонии за растление дочери соседей

Установлено, что в один из сентябрьских вечеров прошлого года в поселке под Дзержинском мужчина наведался в гости к соседям отметить семейный праздник. Находясь в состоянии опьянения, он отвел малолетнюю дочь соседей на свой участок. Там он уединился с девочкой в бане и совершил злодеяние.

Вскоре мама обнаружила отсутствие дочки и направилась к соседу. В конечном итоге женщина застала их за интимной близостью.

Свою вину в преступлении мужчина не признал.