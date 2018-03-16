Дзержинец проведет 12 лет в колонии за растление дочери соседей 

30-летнему нижегородцу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование малолетней дочери соседей. Девочке на тот момент не было и 14 лет, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Установлено, что в один из сентябрьских вечеров прошлого года в поселке под Дзержинском мужчина наведался в гости к соседям отметить семейный праздник. Находясь в состоянии опьянения, он отвел малолетнюю дочь соседей на свой участок. Там он уединился с девочкой в бане и совершил злодеяние.
Вскоре мама обнаружила отсутствие дочки и направилась к соседу. В конечном итоге женщина застала их за интимной близостью.
Свою вину в преступлении мужчина не признал.
Напомним, пасынок до смерти забил отчима молотком в Кулебаках.