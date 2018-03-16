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Житель Самарской области зарезал знакомую, заподозрив ее в краже 6 тысяч рублей
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Житель Самарской области зарезал знакомую, заподозрив ее в краже 6 тысяч рублей 

ТРК Губерния 9 часов назад
Медики боролись за жизнь 44-летней женщины. Однако ножевое ранение оказалось смертельным. Подробности преступления сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По данным правоохранителей, ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина у себя дома, в Кошкинском районе губернии, распивал спиртные напитки со знакомой. После ее ухода он не досчитался 6 тысяч рублей, которые бесследно исчезли из его куртки. Будучи вне себя от негодования, мужчина схватил нож и бросился домой к «обидчице». Выяснение отношений переросло в крупный скандал, кульминацией которого стал удар ножом в спину. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась в медучреждении. В полиции злоумышленник во всем сознался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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