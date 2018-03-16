Житель Самарской области зарезал знакомую, заподозрив ее в краже 6 тысяч рублей

По данным правоохранителей, ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина у себя дома, в Кошкинском районе губернии, распивал спиртные напитки со знакомой. После ее ухода он не досчитался 6 тысяч рублей, которые бесследно исчезли из его куртки. Будучи вне себя от негодования, мужчина схватил нож и бросился домой к «обидчице». Выяснение отношений переросло в крупный скандал, кульминацией которого стал удар ножом в спину. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась в медучреждении. В полиции злоумышленник во всем сознался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.