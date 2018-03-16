Полиция Всеволожска задержала мужчину, когда он расчленял тело жертвы

Следственный отдел по Всеволожскому району СК Ленобласти задержал за убийство выходца из Армении . Когда правоохранители вежливо зашли его навестить, он как раз расправлялся со своей жертвой.

Как сообщили в правоохранительных органах, тревожный сигнал полицейским впервые поступил около 9 часов утра 15 марта. Именно в это время по подъезду возле стройки в Новых Колтушах бегал мужчина с криками о том, что его убивают. Соседи, которые слышали странную активность, заподозрили неладное и вызвали наряд полиции. Приехал он вскоре, но застал еще более странную картину: вместо кричащего мужчины они застали 35-летнего гражданина Армении, одежда которого была немного испачкана кровью.

Чуть позже возле дома при осмотре полицейские нашли отрубленную левую руку и правую ногу мужчины, который звал на помощь. Голову нашли в машине 35-летнего армянина, который до последнего утверждал с топором в руке, что он не понимает, в чём дело. В итоге выходца из страны ближнего зарубежья задержали и поместили под стражу. Есть подозрение, что у него не всё в порядке с психическим здоровьем.