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Полиция Всеволожска задержала мужчину, когда он расчленял тело жертвы
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Полиция Всеволожска задержала мужчину, когда он расчленял тело жертвы 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Следственный отдел по Всеволожскому району СК Ленобласти задержал за убийство выходца из Армении. Когда правоохранители вежливо зашли его навестить, он как раз расправлялся со своей жертвой.
Как сообщили в правоохранительных органах, тревожный сигнал полицейским впервые поступил около 9 часов утра 15 марта. Именно в это время по подъезду возле стройки в Новых Колтушах бегал мужчина с криками о том, что его убивают. Соседи, которые слышали странную активность, заподозрили неладное и вызвали наряд полиции. Приехал он вскоре, но застал еще более странную картину: вместо кричащего мужчины они застали 35-летнего гражданина Армении, одежда которого была немного испачкана кровью.
Чуть позже возле дома при осмотре полицейские нашли отрубленную левую руку и правую ногу мужчины, который звал на помощь. Голову нашли в машине 35-летнего армянина, который до последнего утверждал с топором в руке, что он не понимает, в чём дело. В итоге выходца из страны ближнего зарубежья задержали и поместили под стражу. Есть подозрение, что у него не всё в порядке с психическим здоровьем.
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