Краснодарца обокрали прохожие, пока тот участвовал в драке

Краснодарца обокрали прохожие, пока он участвовал в драке, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Краснодару.

В дежурную часть полиции обратился 37-летний житель краевого центра с заявлением о краже. Он рассказал, что возле развлекательного заведения на улице Красноармейской между ним и неизвестным мужчиной произошел конфликт, переросший в драку.

Во время потасовки он обронил свое портмоне с деньгами, телефоном и золотой цепочкой. В кошельке, по его словам, находилось 100 тысяч рублей.

После просмотра записей с камер уличного видеонаблюдения полицейские установили, что к хищению причастны трое молодых людей. Они стали случайными очевидцами конфликта и воспользовались моментом: схватили портмоне и скрылись на автомобиле.

Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее не судимые 27— и 26-летний уроженцы Республики Дагестан и их 34-летний приятель из Краснодара

Они признались в краже, но заявили, что в портмоне находилось только 15 тысяч рублей. Мобильный телефон и цепочку у задержанных изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».