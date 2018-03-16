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Краснодарца обокрали прохожие, пока тот участвовал в драке
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Краснодарца обокрали прохожие, пока тот участвовал в драке 

АиФ — Юг 9 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Краснодарца обокрали прохожие, пока он участвовал в драке, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Краснодару.
В дежурную часть полиции обратился 37-летний житель краевого центра с заявлением о краже. Он рассказал, что возле развлекательного заведения на улице Красноармейской между ним и неизвестным мужчиной произошел конфликт, переросший в драку.
Во время потасовки он обронил свое портмоне с деньгами, телефоном и золотой цепочкой. В кошельке, по его словам, находилось 100 тысяч рублей.
После просмотра записей с камер уличного видеонаблюдения полицейские установили, что к хищению причастны трое молодых людей. Они стали случайными очевидцами конфликта и воспользовались моментом: схватили портмоне и скрылись на автомобиле.
Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее не судимые 27— и 26-летний уроженцы Республики Дагестан и их 34-летний приятель из Краснодара.
Они признались в краже, но заявили, что в портмоне находилось только 15 тысяч рублей. Мобильный телефон и цепочку у задержанных изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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