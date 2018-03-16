Ревнивый новосибирец забил кувалдой беременную подругу

Конфликт между сожителями произошел на почве ревности. В ходе разбирательств следователи установили, что убитая приравнивала своего молодого человека к другой женщине. Молодой человек, не желая расставаться со своей новой знакомой, и боясь потерять ее, принял решение убить беременную сожительницу. Для этого он заранее спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки.

Когда чета возвращалась домой через лес, обвиняемый достал спрятанную кувалду, и нанес несколько ударов девушке. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, тело которой он бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы , то молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: sledcom.ru.