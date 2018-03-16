Ещё
Ревнивый новосибирец забил кувалдой беременную подругу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревнивый новосибирец забил кувалдой беременную подругу 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Конфликт между сожителями произошел на почве ревности. В ходе разбирательств следователи установили, что убитая приравнивала своего молодого человека к другой женщине. Молодой человек, не желая расставаться со своей новой знакомой, и боясь потерять ее, принял решение убить беременную сожительницу. Для этого он заранее спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки.
Когда чета возвращалась домой через лес, обвиняемый достал спрятанную кувалду, и нанес несколько ударов девушке. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, тело которой он бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, то молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: sledcom.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году Подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы найден мертвым в СИЗО Главе нижегородских эсеров Бочкареву продлили арест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе137
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»260
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской149
ЕС осудил строительство Крымского моста107
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение