Из-за кастрюль и сковородок подрались в Татарском районе

Нелепое до курьезности преступление произошло в одном из домов Татарска. Вечером к хозяину в дом ворвался мужчина, стал отбирать 2 алюминиевые кастрюли, 2 алюминиевые сковороды и 4 горелки от газовой плиты. Хозяин сопротивлялся, и только после применения физической силы удалось забрать приглянувшееся добро, после чего мужчина скрылся.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование, в результате которого предстоит выяснить причины, побудившие мужчину позариться на чужие сковородки и кастрюли. Ущерб составил чуть больше тысячи рублей.

Добавим, необъяснимое преступление произошло в Северном районе. Продавщица промтоварного магазина рассказала, что пришел неизвестный ей молодой человек, схватил с витрины шерсть и скрылся. Позже был изъят похищенный в магазине товар, который парень успел спрятать у своих родственников.