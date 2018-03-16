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В Тольятти два местных жителя украли из магазина терминал оплаты картами
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В Тольятти два местных жителя украли из магазина терминал оплаты картами 

АиФ-Самара 16 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
В полицию Тольятти обратилась работница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы, заявившая, что двое мужчин зашли в торговую точку и открыто похитили лежащий на прилавке терминал для оплаты покупок банковскими картами, сообщает Управления Росгвардии по Самарской области vk.
Полицейские составили ориентировку с приметами разыскиваемых, и направили её всем патрулям, обеспечивающим общественную безопасность на городских улицах.
Патрулировавший городские улицы экипаж вневедомственной охраны заметил выходящих из подъезда жилого дома двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми, задержал их и передал для дальнейшего разбирательства коллегам из полиции.
Задержанными оказались местные жители 52-х и 54-х лет.
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