В Тольятти два местных жителя украли из магазина терминал оплаты картами

В полицию Тольятти обратилась работница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы, заявившая, что двое мужчин зашли в торговую точку и открыто похитили лежащий на прилавке терминал для оплаты покупок банковскими картами, сообщает Управления Росгвардии по Самарской области vk.

Полицейские составили ориентировку с приметами разыскиваемых, и направили её всем патрулям, обеспечивающим общественную безопасность на городских улицах.

Патрулировавший городские улицы экипаж вневедомственной охраны заметил выходящих из подъезда жилого дома двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми, задержал их и передал для дальнейшего разбирательства коллегам из полиции.

Задержанными оказались местные жители 52-х и 54-х лет.