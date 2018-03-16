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Житель Бобровский устроил в своём доме наркопритон
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Житель Бобровский устроил в своём доме наркопритон 

ТРК Губерния 9 часов назад
Фото: ТРК Губерния
К полицейским поступила информация о том, что 33-летний житель села Бобровка Кинельского района превратил свой частный дом в наркопритон. В ходе проверки эти сведения подтвердились: на месте обнаружены наркотики и шприцы. Также правоохранители с промежутком в несколько дней трижды зафиксировали факт нахождения в доме в общей сложности 6-ти лиц в возрасте от 32 до 45 лет в состоянии наркотического опьянения. Все они не работают, часть из них — неоднократно судимы. Как установили стражи порядка, мужчина систематически предоставлял свое жилье наркозависимым для употребления запрещенных веществ. Причем сам наркотики не принимал, хотя имел уже проблемы с законом. Сейчас в отношениии подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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