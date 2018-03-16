Жительница Салехарда запасалась спайсом перед родами 

Молодая жительница Салехарда повторно попалась с дозой наркотика на последнем месяце беременности, через две недели после приговора, оставившего ее на свободе. Только после этого девушка начала бороться с пагубной привычкой. Продолжать ей придется в изоляции от общества.
Как рассказали «КС» в прокуратуре города, сама 26-летняя подсудимая признавалась, что регулярно употребляла наркотики на протяжении восьми лет. За это время она успела обзавестись семьей и работой в системе МЧС, но в конце концов была задержана за хранение запрещенных веществ.
В июле прошлого года в Тюмени девушка выслушала приговор по статье 228 УК РФ — три года условно. Но уже в первой половине августа в Салехарде у нее снова нашли почти два грамма курительной смеси. Всё это, заметим, происходило на поздних сроках беременности: уже в начале сентября горожанка родила второго ребенка.
Обвиняемая полностью признала вину, в суде дело рассматривалось в особом порядке, сообщил старший помощник прокурора города Илья Ильин. Более того, со слов девушки, сейчас она находится в состоянии ремиссии. С прошлой осени она начала посещать один из реабилитационных центров города, а после — и консультировать в нем других.
Вернуться к работе с наркозависимыми молодая мать сможет после освобождения. В этот раз по второй части 228-й статьи УК суд назначил ей отбыть три года и месяц в колонии общего режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.