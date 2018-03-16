Скрутили и уложили на пол. Задержание пассажира с ножом на Московском вокзале попало на видео

Вооруженный мужчина прошел в здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. На камеры видеонаблюдения попал его конфликт с полицейскими. Когда двое стражей порядка приблизились к нему, он достал нож и начал им угрожать. Но продолжалось это недолго. Полицейские приблизились к мужчине и за доли секунды скрутили его и уложили на пол.