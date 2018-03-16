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Скрутили и уложили на пол. Задержание пассажира с ножом на Московском вокзале попало на видео
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Скрутили и уложили на пол. Задержание пассажира с ножом на Московском вокзале попало на видео 

nn.ru 16 марта 2018
Фото: nn.ru
Вооруженный мужчина прошел в здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. На камеры видеонаблюдения попал его конфликт с полицейскими. Когда двое стражей порядка приблизились к нему, он достал нож и начал им угрожать. Но продолжалось это недолго. Полицейские приблизились к мужчине и за доли секунды скрутили его и уложили на пол.
Видео сегодня разместил в своем Telegram-канале СКР России по Нижегородской области. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении в отношении вооруженного мужчины уголовного дела.
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